Москалькова рассказала о проблемах медико-социальной экспертизы в России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что в России отсутствует независимая медико-социальная экспертиза, что приводит к недовольству людей, которые не могут оспорить группу инвалидности, установленную официально.

Обращение омбудсмена в Международный день инвалидов опубликовано на ее официальном сайте.

"Отсутствие независимой медико-социальной экспертизы, о которой мы говорим уже 20 лет, приводит к многочисленным жалобам, недовольству людей тем, что они не могут оспорить ту группу инвалидности, которую устанавливает ему официально медико-социальная экспертиза", — говорится в сообщении.

Москалькова также отметила, что защита прав инвалидов требует особого внимания и напомнила о жалобах этой категории граждан на затягивание сроков предоставления техсредств реабилитации и абилитации, трудности при получении денежной компенсации, недоступность "доступной среды".

Омбудсмен также напомнила о важности защиты пациентов, находящихся в психоневрологических учреждениях, обеспечении их достойным уходом. По ее словам, важно привлечь внимание общественности и компетентных органов к этим проблемам, так как людям с ограниченными возможностями здоровья жизненно необходимо доброжелательное отношение и поддержка.

"Многое уже сделано, но нам есть, к чему стремиться. Каждый из нас может проявить по отношению к ближнему толерантность, дружелюбие и уважение и тем самым изменить ситуацию в лучшую сторону", — добавила Москалькова.