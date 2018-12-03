Сурки и еноты ушли в зимнюю спячку в Московском зоопарке

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Сурки, еноты и енотовидные собаки уснули на зиму в Московском зоопарке, животные пробудут в спячке до наступления весны, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоосада.

"С наступлением холодов в своих берлогах заснули не только бурый и гималайские медведи, но и некоторые другие обитатели зоопарка. В их числе еноты, енотовидные собаки и сурки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что питомцы проведут во сне всю зиму, однако сам процесс спячки у сурков и енотов разительно отличается: первые погружаются в нее вплоть до весны, а вторые в течение сезона могут просыпаться, чтобы подкрепиться или проверить, не растаял ли снег.

"Обыкновенно сурки засыпают с наступлением первых холодов и выходят из спячки тогда, когда сходит снег. Накануне спячки вес сурков достигает 6 килограммов, а за время, проведенное во сне, они теряют около трети общей массы. В общей сложности эти грызуны могут проспать около 6-7 месяцев", — отмечают специалисты.

Как рассказали в зоопарке, в этом году сурки, самец Арчи и самка Нагайна, отправились на боковую еще в начале октября, причем сначала уснула самка, а самец присоединился к ней позже. Все лето питомцы накапливали запасы жира, чтобы хорошо перенести спячку, и готовили к зиме свою нору, вычищая подземные ходы и утепляя ее соломой.

"Примечательно, что этим занимался в большей степени Арчи, а вот Нагайна все свое время проводила, пощипывая траву и разыскивая оставленные киперами лакомства", — добавили в зоопарке.

По словам специалистов, еноты-полоскуны также начали готовиться к осенне-зимнему сезону заранее, а с наступлением первых холодов уснули в своих домиках.

"Уникальная особенность енотов заключается в том, что в спячку зверьки впадают коллективно: несколько особей спят в одном логове, тесно прижавшись друг к другу. Так они сохраняют тепло и лучше переносят морозы. Еноты, подобно медведям, очень чувствительны к переменам температур – именно от этого фактора зависит то, насколько глубоко они спят", — заключили в столичном зоопарке, отметив, что во сне зверьки пробудут до апреля.