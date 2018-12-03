МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пленарное заседание Общественной палаты РФ состоится 3 и 4 декабря, в первый день будет представлен ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в России, в этом году он сфокусирован на роли гражданского общества в реализации нацпроектов.

В подготовку доклада были активно вовлечены региональные общественные палаты и представители некоммерческого сектора; инициативы и предложения, вошедшие в доклад, обсуждались в ходе дискуссий на восьми форумах активных граждан "Сообщество" в федеральных округах и итоговом форуме в Москве 2-3 ноября 2018 года.

"В центре работы Общественной палаты будут национальные проекты — и сейчас, и в следующем году. Но для того, чтобы достичь целей, поставленных президентом, необходим очень высокий уровень доверия между обществом и властью. Мы видели — и в докладе это указано — как в этом году некоторые действия повышали уровень доверия, и мы гордимся тем, как ОП РФ организовала наблюдение на выборах президента в марте. Тогда было подготовлено 150 тысяч наблюдателей в короткие сроки, и эта работа повысила уровень доверия к власти в целом", — сказал РИА Новости секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева в свою очередь сообщила, что ОП РФ будет уделять серьезное внимание и вопросам экологии. "Экология в этом году стала трендом, запросом общества. Весь год по регионам мы отвечаем высокую гражданскую активность в этой сфере", — сообщила она РИА Новости.

По словам Дударевой, ОП РФ в уходящем году проанализировала состояние НКО, работающих в области экологии, и выяснила, что "многие НКО работают либо по заказу, либо активизируются в момент получения грантов", что "не совсем радует".

"Хотелось бы системной работы, нацеленной на какой-то позитивный сдвиг, на изменение окружающей среды, а не просто на какие-то всплески. Мы будем и дальше работать с НКО и помогать тем, кто на самом деле развивается", — говорит собеседница агентства.

Большое внимание палата в следующем году намерена уделить и развитию института общественного контроля в области экологии. "У нас идет реформа сферы обращения с отходами, и нелегальный рынок сопротивляется. Неравнодушные люди, которые видят эти нарушения, они сигнализируют, они требуют, чтобы нарушения были устранены. Без института общественного контроля нам не справиться и при реализации поставленных президентом задач — я говорю сейчас о нацпроекте "Экология", — пояснила Дударева.

Главным трендом следующего года она назвала ресурсосбережение. "Мы должны беречь ресурсы, богатства России должны прирастать. Вот это — девиз следующего года, и мы как Общественная палата будем неизменно ему следовать", — говорит член ОП.

На пленарном заседании будут представлены выводы по ключевым темам доклада, включая результаты по налаживанию диалога между властью и гражданами, динамику развития, экономический потенциал и общественное восприятие третьего сектора, гражданскую активность в контексте взаимопомощи, а также видение гражданского общества будущего.

В обсуждении доклада примут участие члены Общественной палаты Российской Федерации и члены общественных палат субъектов Российской Федерации, а также представители органов государственной власти, гражданские активисты, эксперты и представители СМИ. Доклад будет доработан с учетом предложений участников пленарного заседания, его финальная версия будет представлена до конца года.

Во второй день пленарного заседания, 4 декабря, основная дискуссионная сессия, а также работа нескольких тематических площадок будут посвящены теме "Конституционные ценности и гражданское общество. К 25-летию Конституции Российской Федерации". Также состоится презентация мультимедийного интерактивного ресурса для проведения 12 декабря 2018 года единого всероссийского урока "Конституция моей страны".