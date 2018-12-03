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Общество

В Москве во второй раз стартуют Дни Дальнего Востока

(обновлено: 01:46 03.12.2018)
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкЗапуск тематического поезда метро Дальневосточный экспресс в электродепо Красная Пресня. 9 ноября 2018Запуск тематического поезда метро Дальневосточный экспресс в электродепо Красная Пресня. 9 ноября 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Попасть на гастрономические экскурсии по каждому из дальневосточных регионов, а также узнать о возможностях получить там образование и работу вновь смогут жители Москвы и гости столицы, не покидая пределов златоглавой. В понедельник во второй раз стартуют Дни Дальнего Востока в Москве.

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© РИА Новости / Виктор Гуменюк
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Ранее по Кольцевой линии московского метрополитена запустили тематический поезд "Дальневосточный экспресс", приурочив это мероприятие к Дням Дальнего Востока в Москве. Пассажиры могут познакомиться с природой девяти дальневосточных регионов (кроме Бурятии и Забайкалья), разнообразием животного мира, гастрономическими и культурными особенностями, туристическим потенциалом. Рядом с изображениями на стенах вагонов размещены QR-коды, переходя по которым пассажиры смогут получить дополнительную информацию о Дальнем Востоке, посмотреть видео и поучаствовать в конкурсе фотографий. Кроме того, один из вагонов поезда "расскажет" пассажирам об учебе и работе в ДФО.

Рай для гурманов

В понедельник на Тверской площади распахнет двери своих павильонов Дальневосточная ярмарка. В этом году можно будет познакомиться с гастрономическими и культурными традициями всех одиннадцати регионов Дальнего Востока, включая Бурятию и Забайкальский край, которые в начале ноября включены в состав округа. Эксклюзивную сувенирную и продовольственную продукцию можно будет купить на ярмарке ежедневно с 3 по 9 декабря, с 11 до 20 часов. Значительную часть прилавков займут свежие дальневосточные деликатесы: рыба, икра, мясо, мед и другие продукты, которыми славится макрорегион.

Российский парусник Надежда провожает иностранные парусные суда, принимавшие участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. 14 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В павильоне "Гостиная" можно будет узнать условия получения "дальневосточного гектара", а при желании и обзавестись участком на востоке России. "Кухня" и "Ресторан" познакомят гостей ярмарки с уникальными дальневосточными рецептами и предложат приготовленные по ним блюда. Отдельный павильон будет посвящен туристическим возможностям и заповедникам Дальнего Востока, что позволит спланировать свое путешествие туда. Заработает и книжная лавка, где гости смогут купить литературу о Дальнем Востоке.

Гости ярмарки смогут прочувствовать атмосферу непохожих друг на друга дальневосточных земель: по периметру всей площади разместится фотовыставка, а каждый павильон будет декорирован аутентичными элементами своего региона. На сцене ярмарки запланирован нон-стоп концерт региональных творческих коллективов, а в павильоне "Гостиная" посетителей ждут многочисленные увлекательные мастер-классы, тематические игры и конкурсы.

Дальневосточные перспективы

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ключевым мероприятием Дней Дальнего Востока в Москве станет молодежный фестиваль, который пройдет с 13 по 15 декабря в павильонах "Экспоцентра" на Красной Пресне. Организаторы обещают рассказать гостям фестиваля об уникальном и стремительно развивающимся регионе с разных сторон и складывающимися для готовых связать свою жизнь с ДФО перспективами.

Ведущие эксперты, представители органов власти, успешные бизнесмены и деятели культуры, представляющие регион, на пленарной дискуссии Фестиваля Дальнего Востока поделятся своими взглядами на развитие экономики и культуры региона. Главные темы образовательной программы фестиваля: "Правила жизни", "Анатомия успеха", "Практика достижений".

Мыс Столбчатый на берегу Охотского моря на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
В погоню за гектарами. Кто осваивает Дальний Восток
На сессии, посвященной современным образовательным трендам, ректоры, авторы инновационных образовательных программ и эксперты расскажут, как меняется система образования в условиях нового цифрового мира, а также о том, по каким программам вузы Дальнего Востока взаимодействуют с ведущими университетами стран АТР.

Кроме того, 13 декабря будет дан старт всероссийской метапредметной олимпиаде "Ближе к Дальнему", победители которой могут получить дополнительно до 7 баллов при поступлении в ведущие вузы Дальнего Востока. Организаторами олимпиады выступают Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Дальневосточным федеральным университетом. Помимо образовательной программы, в Экспоцентре пройдет ярмарка вакансий.

Улов рыбы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Также мероприятия Фестиваля Дальнего Востока будут посвящены развитию городов и населенных пунктов макрорегиона. В дискуссиях примут участие ведущие отечественные архитекторы и урбанисты, которым удалось изменить облик российских городов, в том числе и Москвы. Не останется без внимания и спортивная составляющая – мастер-классы будут посвящены популярному сегодня киберспорту, а также традиционным дисциплинам, о которых расскажут олимпийские чемпионы и призёры кубков мира.

Каждый из трех дней фестивальной программы завершится концертом: 13 декабря выступит группа "Therr Maitz", 14 декабря – "Моя Мишель" и 15 декабря – "Марлины". Вход на концерт бесплатный, нужно лишь зарегистрироваться на сайте Дней Дальнего Востока в Москве.

Организаторы Дней Дальнего Востока в Москве – аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Минвостокразвития России.

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