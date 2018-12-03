МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Попасть на гастрономические экскурсии по каждому из дальневосточных регионов, а также узнать о возможностях получить там образование и работу вновь смогут жители Москвы и гости столицы, не покидая пределов златоглавой. В понедельник во второй раз стартуют Дни Дальнего Востока в Москве.
Рай для гурманов
В понедельник на Тверской площади распахнет двери своих павильонов Дальневосточная ярмарка. В этом году можно будет познакомиться с гастрономическими и культурными традициями всех одиннадцати регионов Дальнего Востока, включая Бурятию и Забайкальский край, которые в начале ноября включены в состав округа. Эксклюзивную сувенирную и продовольственную продукцию можно будет купить на ярмарке ежедневно с 3 по 9 декабря, с 11 до 20 часов. Значительную часть прилавков займут свежие дальневосточные деликатесы: рыба, икра, мясо, мед и другие продукты, которыми славится макрорегион.
Гости ярмарки смогут прочувствовать атмосферу непохожих друг на друга дальневосточных земель: по периметру всей площади разместится фотовыставка, а каждый павильон будет декорирован аутентичными элементами своего региона. На сцене ярмарки запланирован нон-стоп концерт региональных творческих коллективов, а в павильоне "Гостиная" посетителей ждут многочисленные увлекательные мастер-классы, тематические игры и конкурсы.
Дальневосточные перспективы
Ведущие эксперты, представители органов власти, успешные бизнесмены и деятели культуры, представляющие регион, на пленарной дискуссии Фестиваля Дальнего Востока поделятся своими взглядами на развитие экономики и культуры региона. Главные темы образовательной программы фестиваля: "Правила жизни", "Анатомия успеха", "Практика достижений".
Кроме того, 13 декабря будет дан старт всероссийской метапредметной олимпиаде "Ближе к Дальнему", победители которой могут получить дополнительно до 7 баллов при поступлении в ведущие вузы Дальнего Востока. Организаторами олимпиады выступают Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно с Дальневосточным федеральным университетом. Помимо образовательной программы, в Экспоцентре пройдет ярмарка вакансий.
Каждый из трех дней фестивальной программы завершится концертом: 13 декабря выступит группа "Therr Maitz", 14 декабря – "Моя Мишель" и 15 декабря – "Марлины". Вход на концерт бесплатный, нужно лишь зарегистрироваться на сайте Дней Дальнего Востока в Москве.
Организаторы Дней Дальнего Востока в Москве – аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и Минвостокразвития России.