ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Волонтеры из 120 стран помогли медицинским и социальным учреждениям

(обновлено: 20:22 02.12.2018)
0190
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в РоссииВолонтеры из 120 стран помогли медицинским и социальным учреждениямВолонтеры из 120 стран помогли медицинским и социальным учреждениям
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На Дне добрых дел, который проводится в рамках полезной программы Международного форума добровольцев, волонтеры познакомились с особенностями социального, экологического и медицинского добровольчества, а также помогли крупным благотворительным фондам, некоммерческим организациям и социальным учреждениям. В общей сложности участники форума побывали на 40 площадках в Москве и Московской области, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Сергей Лавров выступит на Международном форуме добровольцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сергей Лавров выступит на Международном форуме добровольцев

Активисты посетили подшефные больницы и хосписы всероссийского движения "Волонтеры-медики" и благотворительных фондов, где провели творческие мастер-классы и представления для пациентов и подопечных учреждений, а также помогли украсить помещения к Новому году.

"В детстве я мечтала быть врачом и работать в НИИ имени Склифосовского. Жизнь внесла свои коррективы, и теперь я преподаю в Биробиджанском медицинском колледже, учу фельдшеров и координирую волонтерское сопровождение спортивных мероприятий в нашем регионе. Сегодня я прикоснулась к своей мечте и побывала в сердце скорой медицинской помощи России", — поделилась впечатлениями участница форума из Еврейской автономной области Евгения Духовникова.

© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в РоссииВ общей сложности участники форума побывали на 40 площадках в Москве и Московской области
© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России
В общей сложности участники форума побывали на 40 площадках в Москве и Московской области

Добровольцы научились оказывать первую помощь, искать людей в лесу, взаимодействовать с собаками-поводырями и ухаживать за животными в приюте.

Волонтеры также побывали в офисах крупных компаний и узнали об их социальной работе, а в центре современного искусства "Винзавод" посетили лекцию представителей проекта "Школа медиаволонтера" МИА "Россия сегодня", посвященную повышению медиаграмотности и работе с пресс-службами.

Итоговое занятие: что узнали участники школы медиаволонтера за 2018 год
© Мария Ферсман
Итоговое занятие: что узнали участники школы медиаволонтера за 2018 год

В полезной программе приняли участие и иностранные добровольцы: они узнали подробности о Программе добровольцев ООН, познакомились с волонтерской деятельностью в парке "Зарядье" и посетили занятие по ориентации на местности от поисково-спасательного движения "Лиза Алерт".

"Я впервые принимал участие в подобном мероприятии и могу сказать, что поражен: добровольцы вне зависимости от погодных условий и времени суток, по зову сердца разыскивают пропавших. Я живу в Германии, но родился в Китае, и у нас нет подобных организаций. То, что делают эти люди, вызывает восхищение", — поделился эмоциями от участия в тренинге "Лизы Алерт" волонтер Чень Синь.

Вместе с активистами в Дне добрых дел участвовали руководитель дирекции Года добровольца в России Ксения Разуваева и послы Года добровольца — музыкант Сергей Лазарев и генеральный директор "Главкино" Илья Бачурин.

Международный форум добровольцев продолжится 3-4 декабря на ВДНХ деловой программой. Завершится мероприятие 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера, где будут объявлены победители всероссийского конкурса "Доброволец России".

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена