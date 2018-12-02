Волонтеры из 120 стран помогли медицинским и социальным учреждениям

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. На Дне добрых дел, который проводится в рамках полезной программы Международного форума добровольцев, волонтеры познакомились с особенностями социального, экологического и медицинского добровольчества, а также помогли крупным благотворительным фондам, некоммерческим организациям и социальным учреждениям. В общей сложности участники форума побывали на 40 площадках в Москве и Московской области, сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России.

Активисты посетили подшефные больницы и хосписы всероссийского движения "Волонтеры-медики" и благотворительных фондов, где провели творческие мастер-классы и представления для пациентов и подопечных учреждений, а также помогли украсить помещения к Новому году.

"В детстве я мечтала быть врачом и работать в НИИ имени Склифосовского. Жизнь внесла свои коррективы, и теперь я преподаю в Биробиджанском медицинском колледже, учу фельдшеров и координирую волонтерское сопровождение спортивных мероприятий в нашем регионе. Сегодня я прикоснулась к своей мечте и побывала в сердце скорой медицинской помощи России", — поделилась впечатлениями участница форума из Еврейской автономной области Евгения Духовникова.

© Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России В общей сложности участники форума побывали на 40 площадках в Москве и Московской области © Пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России В общей сложности участники форума побывали на 40 площадках в Москве и Московской области

Добровольцы научились оказывать первую помощь, искать людей в лесу, взаимодействовать с собаками-поводырями и ухаживать за животными в приюте.

Волонтеры также побывали в офисах крупных компаний и узнали об их социальной работе, а в центре современного искусства "Винзавод" посетили лекцию представителей проекта "Школа медиаволонтера" МИА "Россия сегодня", посвященную повышению медиаграмотности и работе с пресс-службами.

В полезной программе приняли участие и иностранные добровольцы: они узнали подробности о Программе добровольцев ООН, познакомились с волонтерской деятельностью в парке "Зарядье" и посетили занятие по ориентации на местности от поисково-спасательного движения "Лиза Алерт".

"Я впервые принимал участие в подобном мероприятии и могу сказать, что поражен: добровольцы вне зависимости от погодных условий и времени суток, по зову сердца разыскивают пропавших. Я живу в Германии, но родился в Китае, и у нас нет подобных организаций. То, что делают эти люди, вызывает восхищение", — поделился эмоциями от участия в тренинге "Лизы Алерт" волонтер Чень Синь.

Вместе с активистами в Дне добрых дел участвовали руководитель дирекции Года добровольца в России Ксения Разуваева и послы Года добровольца — музыкант Сергей Лазарев и генеральный директор "Главкино" Илья Бачурин.

Международный форум добровольцев продолжится 3-4 декабря на ВДНХ деловой программой. Завершится мероприятие 5 декабря праздничным концертом, посвященным Национальному дню волонтера, где будут объявлены победители всероссийского конкурса "Доброволец России".