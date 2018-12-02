Московский авиацентр с начала года оказал помощь почти 500 людям

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Санитарные экипажи Московского авиацентра с начала года оказали помощь 492 людям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"С начала года экипажи Московского авиацентра оказали помощь 492 людям", — написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр также добавил, что в столице круглосуточно дежурят три санитарных вертолета, идет подготовка еще шести пилотов. Он пояснил, что вертолеты санавиации используются в тех случаях, когда "счет идет на минуты: на ДТП, для спасения людей с инсультом или инфарктом".