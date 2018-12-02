Стартовал заключительный этап конкурса "Лидеры России"

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Заключительный этап тестирования по оценке управленческого потенциала стартовал на конкурсе управленцев "Лидеры России" 2 декабря, по его результатам будут определены полуфиналисты состязания, сообщает пресс-служба АНО "Россия — страна возможностей".

"Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как управленцы. Тест направлен на выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руководства. После выполнения заданий конкурсанты получат индивидуальные рекомендации экспертов. Это поможет им определить свои конкурентные преимущества и слабые стороны", — отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, слова которого приводит пресс-служба.

Тест оценки управленческого потенциала — это комплексный тест, который позволяет оценить деловые качества участника, связанные с его успехом в новой роли или сфере деятельности.

На прохождение этого блока у участников есть двое суток, выполнение тестовых заданий займет примерно два часа. По итогам этого блока будут определены полуфиналисты.

В пресс-службе напомнили, что до прохождения этого блока тестирования по итогам проверки способностей и общих знаний о России были допущены 15 046 человек, тогда как в конкурсе прошлого года допуск до этого этапа получили лишь 12 500 конкурсантов. Из их числа будут определены полуфиналисты от каждого федерального округа, которые в январе и феврале 2019 года встретятся на региональных полуфиналах. Они пройдут в очном формате во всех федеральных округах. В марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей.

Конкурс управленцев "Лидеры России" — флагманский проект автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".