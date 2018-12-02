На трассе Ростов — Таганрог сняли ограничение движения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 дек — РИА Новости. Движение транспорта возобновлено на федеральной трассе А-280 Ростов-Таганрог-граница с Украиной в Ростовской области, накануне его ограничили из-за ледяного дождя, сообщил журналистам представитель ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Движение для автобусов было закрыто на всем протяжении федеральной автодороги с 18.30 субботы. "В 03.45 ограничения по федеральной автодороге А-280 сняты, движение обеспечено в полном объеме", — сказал собеседник.

По информации областного главка МВД, в субботу вечером из-за непогоды движение также было ограничено на автодорогах "Ростов-Азов", "Азов-Ейск", "Азов-Старостаминская", "Азов-Самарское" и "Ростов-Рогожкино". В настоящее время ограничения сняты.