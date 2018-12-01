В КПРФ рассказали о состоянии здоровья Жореса Алферова

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Здоровью депутата от КПРФ, нобелевского лауреата, академика Жореса Алферова ничто не угрожает, проблема локализована, сообщил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

Ранее представитель пресс-службы Российской академии наук сообщил РИА Новости, что самочувствие 88-летнего Алферова, госпитализированного в Москве с гипертоническим кризом, улучшилось.

"Абсолютно нормально все. Никаких там нет проблем… Была там проблема, но она была локализована", — сказал РИА Новости Ющенко.

Он уточнил, что ситуация была плановой, здоровью и жизни Алфёрова ничего не угрожает.

Алферов — лауреат Нобелевской премии по физике 2000 года — родился 15 марта 1930 года в Витебске (Белоруссия). Окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работает в Физико-техническом институте имени Иоффе.

Ученый принимал участие в разработке первых отечественных транзисторов и силовых германиевых приборов. С начала 1990-х годов занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности: квантовых проволок и квантовых точек.

В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике "за достижения в электронике" совместно с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером. Кремер, как и Алферов, получил награду за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов (Алферов и Кремер получили половину денежной премии), а Килби — за разработку идеологии и технологии создания микрочипов (вторую половину).