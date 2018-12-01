В ОП прокомментировали слова финского журналиста об "излишнем отоплении"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева посоветовала финскому журналисту, упрекнувшему россиян в расточительстве энергоресурсов и игнорировании проблемы глобального потепления, обратить внимание на экологические проблемы собственной страны.

Ранее финский журналист Юсси Конттинен в статье в газете Helsingin Sanomat упрекнул россиян за расточительное использование энергии и заявил об игнорировании проблемы глобального потепления в России.

По его словам, "граждане нефтяной державы" привыкли тратить энергию, отапливая свои квартиры даже без надобности и "разъезжая на огромных прожорливых джипах".

"Не все так плохо, как финн говорит. Мы ресурсами своими не разбрасываемся… Пусть господа финны смотрят у себя лучше, у них там проблем не меньше нашего, чем нам давать такие советы. Мы как-нибудь справимся — тем более при курсе страны на ресурсосбережение, на экологичность, мы еще всему миру покажем пример разумного отношения к природе", — сказала РИА Новости Дударева.

По ее словам, в России сегодня разрабатываются и внедряются энергосберегающие технологии, а влияние России на процесс глобального потепления минимален.

"У нас очень много лесов, очень большая территория, и поэтому мы на климат почти не влияем", — пояснила собеседница агентства.