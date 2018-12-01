Президент Татарстана поручил контролировать состояние отравившихся детей

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Казанским школьникам, отравившимся в пятницу крысиным ядом, должна быть оказана вся необходимая помощь, а при обработке помещений от грызунов необходимо жестко соблюдать все нормы безопасности, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

По информации управления Роспотребнадзора по Татарстану, 30 ноября в 17.00 мск поступило сообщение о госпитализации трех школьников одной из казанских школ с признаками отравления крысиным ядом. В ходе разбирательства было установлено, что в школе травили грызунов. При этом были выявлены нарушения при организации и проведении обработок, в частности приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте. Дети были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу Татарстана.

"Школьникам, доставленным в ДРКБ, должна быть оказана вся необходимая помощь", — цитирует слова Минниханова его пресс-служба.

Отмечается, что на республиканском совещании в доме правительства президент Татарстана поручил управлению Роспотребнадзора по республике, региональному министерству образования и науки выяснить все обстоятельства отравления школьников. "Необходимо принять жесткие меры для соблюдения всех норм и правил при организации и проведении обработки помещений от грызунов, особенно это касается мест, где находятся дети, в том числе общеобразовательных школ", — подчеркнул глава республики.

Представитель минздрава Татарстана уточнил, что дети находятся в среднетяжелом состоянии, им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, состояние здоровья детей находится под контролем.

Как уточнили в прокуратуре республики, гранулы с ядом нашли в одном из помещений школы девочка и два мальчика из младших классов. Все трое попробовали гранулы. Медицинская помощь была оказана своевременно. В настоящее время, по словам представителя прокуратуры, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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