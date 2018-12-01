Путин поздравил коллектив и ветеранов ЦАГИ со столетием учреждения

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского (ЦАГИ) со 100-летним юбилеем учреждения, отметив, что благодаря им ЦАГИ стал одним из флагманов отечественного авиапромышленного комплекса, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Путин отметил, что вековой юбилей является хорошим поводом вспомнить ветеранов ЦАГИ и отдать дань уважения нынешним сотрудникам института, которые сегодня хранят и обогащают его традиции. В частности, они участвуют в создании боевых и гражданских самолетов, проводят уникальные исследования, работают над техникой, которая определит будущее российской авиации и космонавтики.

"Основанный настоящим русским гением Николаем Егоровичем Жуковским, институт объединил ярких представителей инженерной, конструкторской школы, творцов науки, новаторов, которые стремились заглянуть за горизонт. Благодаря их подвижничеству ЦАГИ вырос в мощный интеллектуальный, исследовательский центр, один из "флагманов" отечественного авиапромышленного комплекса", — говорится в телеграмме.

Путин поблагодарил коллектив института за кропотливый труд и преданность делу, а также за то, что ЦАГИ продолжает держать высокую профессиональную планку. В завершение глава России выразил уверенность в том, что сотрудники учреждения будут и впредь способствовать укреплению научно-технического потенциала России и внесут свой вклад в развитие страны.