В Татарстане откроется резиденция Кыш Бабая

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Резиденция Кыш Бабая (Зимний Дед) и Кар Кызы (Снежная Дочь) – татарских Деда Мороза и Снегурочки – открывается в субботу в живописном лесу в селе Яна Кырлай в Татарстане и будет принимать детей и взрослых до 27 января.

"В эти новогодние праздники на сказочных тропинках резиденции можно встретить нового персонажа – настоящего ожившего дракона Аждаха (Змей Горыныч), пройти его испытания и еще раз доказать, что добро всегда побеждает зло. Также гостей ждет новый дом подарков и праздников Нажии-апы, где волшебница-мастерица научит делать новогодние чудеса своими руками", — сообщает Госкомитет Татарстана по туризму.

В начале путешествия гостей встретит на лесной таможне Шайтан (Черт), который пропустит во владения Кыш Бабая. К самому дому татарского Деда Мороза гостям предстоит добираться по карте Шурале (Дух Леса). Путников ожидает масса приключений: сказки, загадки, чудеса, встречи со сказочными героями – Убырлы Карчык (Баба Яга), Батыр (Богатырь), Алтынчеч (Златовласка), Тахир и Зухра (Ромео и Джульетта). Они развлекут путешественников многочисленными испытаниями, Кыш Бабай со своей свитой – дочкой Кар Кызы и сказочными героями всегда рад гостям.

В опочивальне Кыш Бабая стоят сказочные шептуны – в них можно шепнуть заветное желание, которое обязательно сбудется. А ещё татарский Дед Мороз может подписать гостям праздничное письмо (свиток-грамоту), погашенное специальным штемпелем с именной печатью.

На территории резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы, которая находится в еловом лесу на берегу реки Ия (в 60 километрах от Казани), есть всевозможные развлечения для взрослых и детей, горки, каток, катание на лошадях.

По информации Госкомтуризма Татарстана, число посетителей резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы стабильно растёт. За новогодние каникулы 2017-2018 года ее посетили 6,5 тысячи человек. Как отметила директор резиденции Юлия Таланова, до Нового года в гости к татарским Деду Морозу и Снегурочке приезжает 70% детей и только 30% взрослых, а после 1 января пропорция меняется с точностью до наоборот. Причем, взрослые едут целыми группами. Ведь по популярности татарский "зимний дед" со всей его лесной свитой среди 13 российских коллег (Тол Бабая из Удмуртии, Паккайне из Карелии, Белого Старца из Бурятии, Ямал Яри из Ямало-Ненецкого автономного округа и других) занимает второе место после Деда Мороза, который живет в Великом Устюге.

Другие новости региона читайте здесь