МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову использовать свои полномочия для отмены ограничений на въезд в Украину российским мужчинам, он также отметил, что данное решение откровенно нарушает права человека, соответствующее заявление опубликовано на сайте СПЧ РФ.
"Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета", — говорится в письме Михаила Федотова.
Он также отметил, что принятое киевскими властями решение откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу, на крестины, на поминальные службы.