МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов попросил уполномоченного Верховной рады Украины Людмилу Денисову использовать свои полномочия для отмены ограничений на въезд в Украину российским мужчинам, он также отметил, что данное решение откровенно нарушает права человека, соответствующее заявление опубликовано на сайте СПЧ РФ.

Граждане России с понедельника начали получать от украинской погранслужбы массовые отказы во въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами "Белавиа" или других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из Киева. По состоянию на пятницу число граждан РФ, которые получили отказ во въезде в аэропортах Украины, составляло 144 человека. В пятницу украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

"Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, использовать ваши полномочия главного защитника прав человека в Украине для пересмотра этого запрета", — говорится в письме Михаила Федотова.

Он также отметил, что принятое киевскими властями решение откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чем не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, ездить на отдых, на лечение, на учебу, на крестины, на поминальные службы.