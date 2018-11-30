Правительство одобрило проект об ответственности за задержку выплат военным

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона об изменении нормы закона об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих, которая позволяет отказать в выплате неустойки за задержку страховых выплат, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Как уточняется, законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации от 18 июня 2018 года №24-П по делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 7 федерального закона от 28 марта 1998 года №52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации".

Ранее Конституционный суд России признал противоречащей конституции и предписал изменить норму закона об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих, позволяющую отказать в выплате неустойки за задержку страховых выплат.

Дело рассматривалось по жалобе бывшего сотрудника полиции Андрея Звягинцева, который стал инвалидом II группы в результате заболевания, полученного во время службы. На момент его обращения за страховой выплатой выяснилось, что у МВД отсутствует договор со страховой компанией. Позднее ведомство заключило соответствующий договор, и Звягинцев получил страховую сумму в судебном порядке, однако ему не была выплачена неустойка за задержку выплат.

По оценке заявителя, оспариваемая норма нарушает его права, поскольку может быть произвольно истолкована, что освобождает страхователя от ответственности в виде неустойки за нарушение срока выплаты страховой суммы.

Конституционный суд согласился с позицией подателя жалобы, указав на то, что в правоприменительной практике пункт 1 статьи 7 закона об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих понимается как норма, которая не предусматривает выплату страхователем неустойки за задержку страховых выплат.

Признав оспариваемую норму неконституционной, КС прописал порядок ее применения до внесения изменений в закон и отправил дело Звягинцева на пересмотр.