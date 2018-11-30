Минтруд подготовил проект о числе иностранных работников на 2019 год

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Министерство труда России подготовило проект, устанавливающий допустимое число иностранных работников в российских регионах на 2019 год, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, больше всего планируется выдать разрешений на работу в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) — почти 54,5 тысячи, в частности, в Приморском крае смогут работать 29 тысяч иностранных граждан.

Меньше всего разрешений выдадут в Южном федеральном округе. Всего на округ планируется дать квоту в 990 разрешений на работу для иностранцев.

Добавляется, что на Центральный федеральный округ будет выдана квота на 18 тысяч 192 разрешения, в частности, на Москву и Подмосковье – 10 тысяч 173 разрешения, а в северной столице смогут работать 5 тысяч 125 иностранцев.