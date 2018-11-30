МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов попросил региональные представительства Союза пенсионеров России активно включиться в работу по разъяснению пенсионерам нововведений в пенсионном законодательстве.

Выступая на пленуме Центрального правления Союза пенсионеров, который имеет представительства во всех субъектах РФ, Дроздов обратился к членам организации с просьбой помочь с разъяснительной работой касательно изменений в пенсионном законодательстве, которые вступят в силу с 2019 года.

"С 1 января эти люди начнут задавать вопросы, они куда все будут приходить? В Пенсионный фонд, в клиентскую службу и опять создавать нам очереди. Надо предупредить эту всю историю, мы подготовили все модули, подготовили информационно-разъяснительные материалы, отдадим их в отделения (региональные отделения ПФР), возьмите их в отделении, посмотрите. Надо вместе развернуть эту работу", — заявил Дроздов.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.

Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения, в частности досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство РФ планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов. Также он заверял, что и далее бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции, для этого будет увеличен объем трансферта Пенсионному фонду.

Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" — крупнейшее в РФ объединение пенсионеров, в его состав входят более 1,5 миллиона человек.