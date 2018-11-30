Представительница Чувашии вошла в топ-30 экспертов WorldSkills

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноя — РИА Новости. Преподаватель Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции (ЧТТПиК) Екатерина Борцова вошла в топ-30 сертифицированных экспертов WorldSkills по компетенции "Поварское дело", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

Техникум является специализированным центром компетенций по стандартам WorldSkills по двум направлениям — кондитерское дело и ресторанный сервис.

Собеседник агентства отметил, что Екатерина была в числе первых преподавателей Чувашии, вошедших в движение WorldSkills. Она неоднократно проводила региональные чемпионаты в качестве главного эксперта, была экспертом региональных чемпионатов, отборочных соревнований и национального чемпионата, а также проводила демонстрационные экзамены в Чувашии и Тюменской области.

"Среди ее студентов есть победители и призеры региональных, национальных и международных чемпионатов", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что за право получить статус сертифицированного эксперта в компетенции "Поварское дело" соревновались пять участников из разных регионов России. Участники прошли онлайн-собеседование с менеджером и экспертами компетенции и работниками Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Практическим испытанием было приготовление горячей закуски из морепродуктов. В настоящее время три педагога Чебоксарского техникума имеют статус сертифицированного эксперта WorldSkills.

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