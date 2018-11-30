Опрос показал, как россияне оценивают отношения с Японией

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Число россиян, которые считают, что между Россией и Японией в целом сложились хорошие отношения, за семь лет возросло почти в два раза, показали данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Опрос "ФОМнибус" был проведен 24–25 ноября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

Респондентам предложили ответить на вопрос, как они считают, в настоящее время между Россией и Японией сложились в целом хорошие или плохие отношения. И если в 2011 году 31% опрошенных назвал отношения хорошими, то сейчас этот показатель возрос до 59%. Плохими отношения между странами в 2011 году считали 39% респондентов, а в 2018 — только 10%. Процент тех, кто затруднился ответить, не изменился — 31%.

Как сообщает ФОМ, при этом мнение россиян относительно партнерских отношений двух стран для России с 2011 года не изменилось: 83% по-прежнему считают важными для своей страны партнерские отношения с Японией. Однако россияне уже не так уверены (78%), необходимы ли эти отношения Японии, по сравнению с 2005 годом, когда этот показатель был 82%. Увеличилось также и число тех, кто считает, что Японии партнерство с Россией не важно — с 4% до 9%.

Кроме того, согласно опросу, 50% респондентов уверены, что проблема Курильских островов одинаково волнует и Россию, и Японию, однако 20% все же находят эту тему более важной для Японии, 19% — для России, 11% затруднились и не выразили конкретного мнения. Отвечая на вопрос, "какой должна быть позиция России на переговорах с Японией по поводу спорных Курильских островов", более половины (55%) заявили, что "острова должны принадлежать России, а Япония должна отказаться от претензий на них".

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности южных Курильских островов: Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.