В селе Крест-Хальджай синоптики зафиксировали минус 47 градусов

ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Температура воздуха в Якутии понизилась до отметки минус 47 градусов в селе Крест-Хальджай Томпонского района, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу в нескольких населенных пунктах Якутии зарегистрирована температура минус 45 градусов и ниже.

"В Усть-Моме и Батамае – минус 45, в Верхоянске, Чурапче и Охотском Перевозе – минус 46, Крест-Хальджае – минус 47. В Якутске утром слабый снег, туман, ветер западный 1-3 метров в секунду, температура воздуха днем – минус 34-36 градусов, вечером – минус 40 градусов", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу погоды на первый декабрьский день, в республике ударят 50-градусные морозы.

Как правило, в дни сильных холодов якутские школы объявляют актированные дни для учащихся. При минус 45 градусах не учатся с 1 по 5 классы, в минус 48 в школу не идут с 1 по 8 классы, а в минус 50 "актировка" объявляется для всех учащихся. При этом руководители общеобразовательных учреждений должны обеспечить своевременное СМС-оповещение об актированных днях классных руководителей, родителей (законных представителей) и учащихся.