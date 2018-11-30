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Общество

В селе Крест-Хальджай синоптики зафиксировали минус 47 градусов

(обновлено: 16:05 30.11.2018)
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© РИА Новости / Болот БочкаревПерейти в фотобанкМорозы в Якутии. Архивное фотоМорозы в Якутии. Архивное фото
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Температура воздуха в Якутии понизилась до отметки минус 47 градусов в селе Крест-Хальджай Томпонского района, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Балерина в Якутске при температуре минус 41 градус
© Фото : Петр Чугунов
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В пятницу в нескольких населенных пунктах Якутии зарегистрирована температура минус 45 градусов и ниже.

"В Усть-Моме и Батамае – минус 45, в Верхоянске, Чурапче и Охотском Перевозе – минус 46, Крест-Хальджае – минус 47. В Якутске утром слабый снег, туман, ветер западный 1-3 метров в секунду, температура воздуха днем – минус 34-36 градусов, вечером – минус 40 градусов", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу погоды на первый декабрьский день, в республике ударят 50-градусные морозы.

Как правило, в дни сильных холодов якутские школы объявляют актированные дни для учащихся. При минус 45 градусах не учатся с 1 по 5 классы, в минус 48 в школу не идут с 1 по 8 классы, а в минус 50 "актировка" объявляется для всех учащихся. При этом руководители общеобразовательных учреждений должны обеспечить своевременное СМС-оповещение об актированных днях классных руководителей, родителей (законных представителей) и учащихся.

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Кусты рябины, покрытые инеем.
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