Медведев призвал продлить программу развития социальной инфраструктуры села

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости продлить программу социального развития села на ближайшую перспективу, объединив средства федерального и регионального бюджетов для поддержки сельской инфраструктуры.

"Эта тема не новая, мы понимаем, насколько важным является социальное развитие села, и программа подобная у нас действовала и действует до сих пор. Но в настоящий момент действительно нужно определиться с тем, как дальше будет происходить развитие сельских населенных пунктов с точки зрения того, какие программные инструменты мы будем использовать", — сказал Медведев во время приема граждан в приемной партии "Единая Россия", отвечая на просьбу о создании национального проекта комплексного развития соцсферы именно для сельских поселений.

По его словам, в настоящий момент уже дано поручение о том, "чтобы специально выделить в рамках большой работы отдельную проблематику, связанную с социальным развитием села, потому что все-таки на селе особые закономерности жизни".

"Это касается и стандартов жизни, и действительно, как вы здесь в своем заявлении пишете, строительства и реконструкции домов культуры, кинотеатров, стадионов, физкультурных площадок. Это трудно сделать, если распылять эти деньги по другим программам. В настоящий момент мы полагаем все-таки правильным эту идею поддержать и централизовать соответствующие источники на федеральном уровне с тем, чтобы, конечно, регионы, в том числе и Кубань, Краснодарский край, которые вы здесь представляете, тоже свои средства здесь подготовили, для того, чтобы целенаправленно вкладывать деньги в социальную инфраструктур села", — сказал Медведев.

Только в этом случае, по его мнению, можно добиться необходимого результата.

"Нам нужно подтянуть стандарты жизни на селе под необходимые сегодня требования, с тем, чтобы качество жизни на селе было вполне сопоставимым с городской жизнью", — отметил премьер-министр.

"Мы деньги на эту тему имеем в разных программах, но вот ваше обращение убеждает меня в необходимости все-таки объединить эти средства и сохранить вот эту самую программу социального развития села не только на период до окончания этого года, но и на ближайшую перспективу. Мы с коллегами по правительству, вместе с "Единой Россией" этим вопросом займемся. Поручение я на эту тему дам своим коллегам по правительству, которые этим занимаются", — подчеркнул он.