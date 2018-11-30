Тест по истории Отечества напишут около полумиллиона человек

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Около 500 тысяч человек из разных регионов примут участие в международной акции "Тест по истории Отечества" в пятницу, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В Государственной думе в пятницу прошла четвертая международная акция "Тест по истории Отечества", главной темой теста стало 25-летие со дня принятия Конституции Российской Федерации.

"Сегодня тест по истории напишут около полумиллиона человек из разных регионов, 7,5 тысяч площадок будет задействовано в сегодняшнем мероприятии… Сегодняшнее событие – это повод еще раз задуматься о том, кто мы такие, откуда мы взялись, каким образом история каждого из нас, история наших семей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, связанны с историей нашей страны. И именно эта связь определяет будущее этой страны", — сказал вице-спикер ГД, обращаясь к участникам акции.

Политик подчеркнул, что молодым людям крайне важно понимать и чувствовать эту историческую взаимосвязь, так как именно им предстоит принимать решения, связанные с будущим страны.

"Не зная истории, не понимая мотивов, поступков предыдущих поколений, которые создали самую большую в мире страну, которые дали нам повод гордиться их мужеством, стойкостью, их подвигами, осознавать их ошибки, которые, безусловно, тоже были, невозможно никакое движение вперед, невозможен тот рывок, о котором говорил наш президент в своем послании, и невозможны качественные изменения жизни к лучшему", — считает парламентарий.

Председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева напомнила участникам теста, что акция начиналась как всероссийская — 2015 году в ней приняли участие порядка 80 тысяч человек. "Сегодня акция стала международной с охватом нескольких десятков стран и всех регионов России. Уже порядка 150 тысяч человек прошли тестирование онлайн на сайте "Каждый день горжусь Россией". Мы на самом деле не ожидали такого охвата", — отметила Воропаева.