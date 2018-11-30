Камеры в салоне такси будут дисциплинировать водителя, заявил адвокат

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Установка камеры видеонаблюдения в салоне такси будет дисциплинировать водителя и пассажира, считает адвокат коллегии "Карабанов и партнеры" Александр Карабанов.

"Эта практика давно используется во всех развитых странах. Данная мера будет дисциплинировать водителя и пассажира. Если все-таки будут совершаться какие-то преступления, тогда правоохранительным органам в рамках доследственной проверки будет проще установить событие преступления и зафиксировать сам состав", — сказал РИА Новости Карабанов.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил МВД обязать агрегаторы ("Яндекс. Такси", Uber и пр.) устанавливать в салонах такси по две камеры видеорегистрации для съемки дороги и салона машины. В письме начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, текст которого находится в распоряжении РИА Новости, Власов предлагает ответственность за неисполнение данного требования возложить именно на агрегатора.