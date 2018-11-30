МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором прокомментировал ограничения украинских властей на въезд в страну для российских мужчин.

В записи, опубликованной в Instagram , Шнуров выразил уверенность в том, что политика Киева не сможет ограничить притяжение народов России и Украины. По словам артиста, люди продолжат следить за исполнителями и слушать их музыку, несмотря на запреты.

Кроме того, Шнуров пообещал украинцам, что когда-нибудь снова будет выступать в их стране.

"Это будет не в эту, не в среду, / На границе замочки висят. / Я к вам как-нибудь точно приеду, / Когда будет мне за шестьдесят", — написал 45-летний музыкант.

Госпогранслужба Украины ограничила въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Президент Петр Порошенко объяснил эти меры тем, что россияне могут сформировать на территории государства отряды "частных армий".