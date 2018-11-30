Путин поручил провести инвентаризацию газо- и электросетей в Дагестане

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электросетей в Дагестане, выявить бесхозные энергообъекты и оформить их, сообщается в перечне поручений по развитию топливно-энергетического комплекса Дагестана, опубликованном на сайте президента.

Доклад по исполнению поручения поручено представить до 1 марта 2019 года.

"Правительству Российской Федерации… обеспечить инвентаризацию газораспределительных и электрических сетей на территории Республики Дагестан, в том числе выявить бесхозные энергообъекты и принять меры по оформлению прав собственности на эти объекты", — говорится в сообщении.