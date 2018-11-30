В комиссии Госдумы по этике зададут вопросы Лебедеву о поездке в США

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В думскую комиссию по этике не поступало заявление с просьбой проверить пребывание вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева (ЛДПР) в Майами во время региональной недели, однако в комиссии все равно зададут вопросы политику по сложившейся ситуации, заявил глава комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

В четверг глава комиссии заявил агентству, что думская комиссия по депутатской этике может изучить историю с пребыванием Лебедева в Майами во время региональной недели, если поступит соответствующее заявление.

"Нет, ни от кого не поступало пока заявление. Но мы в любом случае поинтересуемся, когда они приедут все, у коллег", — сказал Аршба РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лебедев выложил в Facebook фотографии из Майами, которые прокомментировал лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, напомнив парламентарию о региональной неделе. Сейчас на странице Лебедева в Facebook этот пост отсутствует.