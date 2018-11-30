Проект RT #Romanovs100 получил премию The Drum Social Buzz Awards

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мультимедийный проект RT #Romanovs100 получил премию в двух категориях международной премии The Drum Social Buzz Awards 2018, отмечающей достижения в области социальных медиа.

#Romanovs100 стал победителем в номинациях "Лучшая международная стратегия" и "Наиболее инновационное использование соцмедиа". При этом проект RT оставил позади проекты, выполненные в том числе для Samsung, Adidas и Nestle.

Кроме того, #Romanovs100 отметили высшей оценкой в номинации "Лучшее использование визуального контента".

Проект #Romanovs100 приурочен к столетней годовщине расстрела царской семьи. Он был реализован на четырех социальных медиаплатформах — YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. На протяжении ста дней — с 8 апреля по 17 июля — в его аккаунтах публиковались редкие фотографии из архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная фотоколлекция царской семьи.

Также был создан VR-видеоклип на композицию Romanovs Lullaby ("Колыбельная Романовых") Петра Налича, который написал саундтрек специально для проекта.