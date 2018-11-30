Кузнецова прокомментировала сообщения об услугах по "женскому обрезанию"

КАЗАНЬ, 30 ноя — РИА Новости. Процедура так называемого "женского обрезания" является сугубо медицинским вопросом, принятие решений по которому остается за докторами, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в пятницу.
"Вопрос очень медицинский. Поэтому, если здравоохранение говорит о том, что это вредно, этого делать нельзя. Это вопрос к докторам", — сказала Кузнецова журналистам.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что не получала обращений по поводу проведения в московской клинике клиторэктомии. Общественная палата РФ направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию о предоставлении московской клиникой процедуры "женского обрезания", а в Минздрав РФ и Росздравнадзор — с требованием отозвать лицензию у данного медучреждения, если в нем проводится подобная процедура.