КЕМЕРОВО, 30 ноя — РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда 4,6 миллиона рублей на оказание помощи пострадавшим при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщается в материалах, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить МЧС России в 2018 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 4600 тысячи рублей для предоставления в 2018 году из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджету Кемеровской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате крупного пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", — говорится в распоряжении.

В документе отмечается, что единовременное пособие пострадавшие получат с учётом характера полученных травм: по 400 тысяч рублей за тяжкий или средней тяжести вред здоровью, за лёгкий вред — по 200 тысяч рублей на человека. Списки пострадавших коллегия администрации Кузбасса должна согласовать с Минздравом России и предоставить в МЧС.

Пожар в четырёхэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошёл 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Сразу после трагедии для помощи пострадавшим открыли благотворительные счета в главном финансовом управлении Кемеровской области и местном отделении Красного креста.

Ранее сообщалось, что семьи погибших и большинство пострадавших получили единовременные компенсации из федерального и областного бюджетов. За каждого погибшего при пожаре было выплачено по 1 миллиону рублей из резервного фонда правительства РФ, по 1 миллиону из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 миллиона рублей от собственника ТЦ.

В начале июля областной Совет народных депутатов принял региональный закон о дополнительной единовременной материальной помощи семьям: по 2 миллиона рублей за каждого погибшего за счёт благотворительных пожертвований, поступивших в региональный бюджет.

Кроме того, областные власти взяли на себя все расходы по организации похорон, продолжают работу с каждой семьей и принимают конкретные меры поддержки, связанные с жильем, обучением детей, кредитами.