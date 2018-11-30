В Годе волонтера в Ивановской области участвовали 15 тысяч добровольцев

ИВАНОВО, 30 ноя — РИА Новости. В Год волонтера в Ивановской области прошло свыше 300 различных акций и мероприятий, в которых приняли участие более 15 тысяч добровольцев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Итоги работы волонтерских объединений и приоритетные направления развития с лидерами добровольческих движений региона обсудил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. В планах волонтеров — реализация масштабных проектов "Портрет ветерана", "Детские поликлиники", "#ДоброВСело"", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в рамках проекта "Детские поликлиники" художники оживят красочными работами стены детских медучреждений. В 2019 году также продолжится реализация проекта "#ДоброВСело": выездные бригады волонтеров-медиков и профильных медицинских специалистов посетят ФАПы Ивановской области для осмотра жителей.

"По количеству финалистов всероссийского конкурса "Доброволец России" наша область стала лидером среди всех российских регионов: у нас девять финалистов. 5 декабря будут подводиться итоги всероссийского конкурса. Мы болеем за ребят, которые в нем участвовали, и очень надеемся, что они победят", — процитировали в пресс-службе слова Воскресенского, который вручил региональные награды самым активным добровольцам.

Заключительным мероприятием Года волонтера в России станет Международный форум добровольцев, который пройдет со 2 по 5 декабря в Москве. Очный финал конкурса "Доброволец России" и награждение победителей состоятся 5 декабря в Москве. Победители всероссийского конкурса получат гранты на реализацию проектов на сумму до миллиона рублей.

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