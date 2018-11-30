СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Запрет властей Украины на посещение иностранцами Крыма через украинскую территорию не будет иметь последствий, так как зарубежные гости выбирают другой путь, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее на сайте погранслужбы Украины появилось заявление первого заместителя главы ведомства Василия Серватюка, в котором говорилось, что в связи с введением режима военного положения границу с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документами.

"Пускай запрещают, через их территорию к нам и так никто не ездил, все летали к нам через Москву", — сказал РИА Новости Константинов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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