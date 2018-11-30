МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Более 65% россиян при одинаковой стоимости отечественных и импортных продуктов питания отдадут предпочтение товарам, произведенным в России, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Как показал опрос, 66% жителей РФ предпочтут купить отечественные продукты, а для 25% респондентов страна-производитель не имеет значение. Ответ "импортные" дали 6% россиян.

Респондентов попросили рассказать, почему они выбрали продукты, произведенные в РФ, и 20% из них считают, что российская продукция вызывает больше доверия. По мнению 17% опрошенных, у отечественных продуктов выше качество, а 12% поддерживают российского производителя. Кроме того, 7% респондентов указали на то, что продукты, произведенные в РФ, более экологически чистые, без ГМО.

При этом 5% респондентов из тех, кто предпочел товары импортного производства, сказали, что эти продукты более качественные и вкусные.

Что касается ассортимента в магазинах, то 70% опрошенных заявили, что в последние два-три месяца ассортимент не изменился. А 18% респондентов считают, что ассортимент расширился. По мнению 68% опрошенных, за последние два-три месяца цены в магазинах выросли, а 23% россиян сказали, что цены не менялись.

Опрос "ФОМнибус" проводился среди 1,5 тысячи граждан РФ 24-25 ноября 2018 года в 53 субъектах РФ.