Темрезов: до конца года в школы КЧР поступят 43 автобуса

ЧЕРКЕССК, 30 ноя — РИА Новости. Автопарк школ Карачаево-Черкесии до конца года пополнятся 43 автобусами, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Аавтобусы поступят в рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", они заменят транспорт в сельских средних образовательных учреждениях со сроком эксплуатации более десяти лет.

Глава КЧР отметил, что в 2016 и 2017 годах республика получала школьные автобусы — 22 и 25, соответственно.

"Благодаря поддержке "Единой России" и правительства страны автопарк школ существенно обновился, что, уверен, положительно отразится на образовательном процессе, и, главное, на безопасности перевозки наших школьников", — написал Темрезов в сети Инстаграм.

В Карачаево-Черкесии 75 республиканских образовательных организаций осуществляют перевозку детей школьными автобусами по 79 маршрутам. Среднее число перевозимых ежедневно детей — около 3 тысяч человек.

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