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Общество

С горшком на голове, или Самые необычные случаи из практики спасателей

(обновлено: 11:37 30.11.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкТушение пожара. Архивное фотоТушение пожара. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Работа спасателей и пожарных в числе самых сложных и с физической, и с эмоциональной точек зрения. Лучшие спасатели и пожарные департамента ГОЧС и ПБ Москвы рассказали о запоминающихся, удивительных и курьезных случаях из своей практики.

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время подготовки к работе в зимний период
© РИА Новости / Максим Блинов
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Каждый год МЧС России проводит всероссийский конкурс "Созвездие мужества" среди спасателей и пожарных МЧС, а также других ведомств. Уже не первый год призовые места в нем занимают сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

В этом году в конкурсе победили 11 сотрудников подведомственных департаменту ГОЧС и ПБ, в том числе спасатель аварийно-спасательного отряда №8 пожарно-спасательного центра Дмитрий Лашков ("Лучший спасатель"); пожарный пожарно-спасательного отряда №203 Виталий Куликов ("Лучший пожарный"), а также пожарно-спасательный отряд №207 ("Лучший пожарно-спасательный отряд").

Побудь на моем месте

Аварийно-спасательный отряд, в котором работает Дмитрий Лашков, участвует в самых разных спасательных операциях – пожары, крупные ДТП и другие чрезвычайные ситуации. "Работа сложная, но мы умеем абстрагироваться, это необходимо, чтобы выполнять свой долг. Если бы спасатели поддавались эмоциям, вряд ли они смогли бы помогать людям", – рассказывает лучший спасатель.

© РИА Новости / Сергей МамонтовДмитрий Лашков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Дмитрий Лашков

Выезжают спасатели и по гораздо менее трагичным вызовам. Например, нередко зовут обладатели ценных или важных колец. По словам Лашкова, зачастую люди носят свои украшения "до последнего", не снимают их, даже когда они перестают соответствовать размеру пальцев. В результате приходится разрезать кольца прямо на пальце, после чего, конечно, драгоценность можно восстановить.

Однажды спасателю довелось участвовать в разрезании более экзотического предмета – пластикового горшка. "Дело в том, что владелец горшка зачем-то надел его себе на голову, а снять не смог", – говорит Дмитрий.

Продажа противопожарного оборудования
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Что нужно знать о пожарной безопасности в квартире

Спасение селезня сотрудниками поисково-спасательной станции Крымский мост в Москве. 29 ноября 2018
© Фото : Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах
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Весной часто приходится спасать городских уток, которые застревают в ливневках, водостоках. "Когда заканчивается зима, таких случаев становится больше, потому именно в это время утки, в том числе неопытное молодое поколение, возвращаются из теплых краев", – объясняет собеседник агентства.

Иногда во время спасения животных происходят не очень приятные ситуации с самими спасателями. Несколько лет назад во время спасательной операции Лашкова укусила бездомная собака.

"Было непонятно, насколько она здорова, и врачи настояли на том, чтобы лечить меня от бешенства. Сначала мне поставили необходимые уколы, а затем я девять месяцев был ограничен от многих радостей в жизни: мне нельзя было активно заниматься спортом, купаться в открытых водоемах, загорать.", – делится воспоминаниями спасатель.

Не место скутерам в квартире

В практике пожарного Куликова тоже было немало действительно запоминающихся случаев. Например, однажды его отряд прибыл на тушение пожара, который возник из-за скутера.

© РИА Новости / Сергей МамонтовВиталий Куликов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Виталий Куликов

Начальник поисково-спасательного подразделения ЮРПСО МЧС России Вячеслав Иващенко
© Фото : предоставлено ЮРПСО МЧС
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"Я не знаю, кто помог молодой женщине затащить в квартиру скутер, но он стоял в прихожей и заряжался там от обычной розетки. Конечно, в результате произошел пожар. Нас вызвали ночью, в квартире была только женщина и двое маленьких детей. К счастью, в итоге никто не пострадал, если не считать обгоревшей прихожей", – рассказывает пожарный.

Другой случай запомнился Куликову из-за своей специфичности: пожар, который пришлось тушить, произошел в Московской психиатрической больнице. Больница состоит из нескольких корпусов, огонь вспыхнул в одном из них. Администрация больницы экстренно переводила пациентов в другие корпуса, чтобы они не замерзли на улице: была зима. Большинство объектов учреждения представляют собой двухэтажные дореволюционные дома с деревянными перекрытиями. Здание, в котором произошел пожар, было именно таким. Как рассказывает пожарный, самое сложное при тушении таких сооружений – найти огонь.

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"Нередко в старых зданиях пламя уходит в пустоты между стенами, раньше часто именно по этой причине дома сгорали дотла. Сегодня мы в таких случаях пользуемся тепловизорами, которые реагируют на температуру, то есть дистанционно определяют, где находится огонь", – объясняет собеседник агентства.

Один из самых курьезных случаев в практике Куликова произошел из-за недопонимания. "Прибыли на вызов, в окне третьего этажа увидели девушку, которая звала на помощь. Мы спустили ее на землю, и она сообщила нам, что в квартире остался ее младший брат. Отправились искать его. Каково было наше удивление, когда мы обнаружили взрослого мужчину, весом примерно 120 килограмм. Он был без сознания, но мы привели его в чувства", – делится воспоминаниями он.

© РИА Новости / Сергей МамонтовСпасенные собаки
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Спасенные собаки

Однажды Куликов с коллегами во время пожара спасли двух собачек, которых тоже пришлось искать некоторое время в задымленной квартире. Они обнаружились под низкими креслами, тоже в бессознательном состоянии. На улице животных привели в чувства.

Счастливый рок

Пожарно-спасательный отряд №207 в 2018 году отметил свое десятилетие, он создавался в 2008 году специально при ММДЦ "Москва-Сити", как специализирующийся на пожарной безопасности высотных зданий. Вскоре в зону ответственности отряда добавился и район вокруг международного центра.

© РИА Новости / Сергей МамонтовАртур Кравченко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Артур Кравченко

"У нас один из самых крупных пожарно-спасательных отрядов Москвы, всего в штате – 188 человек. Москва растет не только вширь, но и ввысь", – отмечает заместитель начальника отряда Артур Кравченко.

За годы существования отряда в "Москве-Сити" не случилось ни одного серьезного пожара, в котором погибли бы люди. "Хотя иногда случаются – локальные, которые устраняются. Например, в ресторанах, где вспыхивают жировые отложения в вытяжках", – уточняет собеседник агентства.

© РИА Новости / Сергей МамонтовТехника для тушения высоток
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Техника для тушения высоток

На памяти Кравченко тоже есть необычные случаи из практики отряда. Например, несколько лет назад, осенью в ливень, легковой автомобиль попал в так называемую водную колею (потеря соприкосновения шин с асфальтом из-за воды) на Ленинградском шоссе. На полной скорости машина въехала в фонарный столб.

"Автомобиль сильно был поврежден, думаю, вообще не подлежал восстановлению. В нем было шесть человек. И все они выжили. Это было похоже на провидение", – говорит Кравченко.

Работа московских спасателей
© Инфографика
Работа московских пожарных и спасателей
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