Минпросвещения учтет мнение учителей при подготовке изменений ФГОС

ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Министерство просвещения РФ при подготовке проекта изменений образовательного стандарта для общеобразовательных учреждений учтет мнение педагогов Дальнего Востока, а также других федеральных округов России, сообщила журналистам в Хабаровске заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

Замминистра в пятницу проводит в Хабаровске совещание с регионами ДФО, где обсуждается реализация Федерального государственного общеобразовательного стандарта. По ее словам, сегодня школы опираются на стандарты, разработанные в 2009, 2010 и 2012 годах, эти стандарты необходимо доработать. Документ позволит каждому учителю в любом регионе России понимать, какие знания должен получить ученик, что для этого необходимо сделать и по каким критериям оценивать его знания.

"После проведения окружного совещания в Хабаровске, во всех без исключения округах России такие совещания пройдут. Сегодня есть материалы, которые нам важно обсудить с профессиональным сообществом, учителями-практиками, которые в дальнейшем будут реализовывать все то содержание общего образования, которое мы сегодня коллегам предлагаем", — сказала Синюгина.

По ее словам, на обсуждение учителей выносятся наработки Федерального института педагогических измерений, Российской академии образования. Педагогам предлагается выразить отношение к этой информации, определить, какие из формулировок подходят к обсуждению, а от каких нужно отказаться.

"Предлагаемые нами изменения пойдут на детализацию к требованиям, ядру и содержанию образования, которое в нашем стандарте должно появиться", — сказала замминистра.