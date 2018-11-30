ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Министерство просвещения РФ по результатам научных исследований создаст психологический портрет современного ребенка, что поможет выстроить максимально эффективный процесс обучения и воспитания, сообщила журналистам в Хабаровске заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.
"На протяжении длительного времени у нас не было исследований о том, какой сегодня ребенок, с какими потребностями, с какими проблемами, что нужно сделать, исходя из имеющегося научного понимания, практикам, чтобы воздействие системы образования на этого ребенка было максимально эффективным. Поэтому одним из главных направлений следующего периода и в рамках нацпроекта, и всей деятельности министерства — это будет работа с Российской академией образования по длительным лонгитюдным исследованиям, которые связаны с физиологией детского и подросткового возраста, психологическим портретом ученика и детей с ограниченными возможностями и инвалидностью", — сказала Синюгина.
"Эти портреты будут даны для того, чтобы мы понимали, как нам нужно строить методику преподавания предметов, как должно меняться содержание образования. Учитель уже получает в виде документа то, что он должен делать. А почему он должен делать именно так, лежит в основе научных исследований и методических разработок. Обучение в вузах без этого тоже невозможно, потому что это педагогическая наука, и строиться она должна только на современных научных исследованиях", — сказала замминистра.