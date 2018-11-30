ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Министерство просвещения РФ по результатам научных исследований создаст психологический портрет современного ребенка, что поможет выстроить максимально эффективный процесс обучения и воспитания, сообщила журналистам в Хабаровске заместитель министра просвещения РФ Татьяна Синюгина.

Синюгина в пятницу проводит в Хабаровске совещание с регионами ДФО, где обсуждается реализация Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования.

"На протяжении длительного времени у нас не было исследований о том, какой сегодня ребенок, с какими потребностями, с какими проблемами, что нужно сделать, исходя из имеющегося научного понимания, практикам, чтобы воздействие системы образования на этого ребенка было максимально эффективным. Поэтому одним из главных направлений следующего периода и в рамках нацпроекта, и всей деятельности министерства — это будет работа с Российской академией образования по длительным лонгитюдным исследованиям, которые связаны с физиологией детского и подросткового возраста, психологическим портретом ученика и детей с ограниченными возможностями и инвалидностью", — сказала Синюгина.

По ее словам, этот комплекс научных исследований в системе образования РФ был всегда, на его основании создавались методики, методология, происходило сопровождение педагогического процесса.

"Эти портреты будут даны для того, чтобы мы понимали, как нам нужно строить методику преподавания предметов, как должно меняться содержание образования. Учитель уже получает в виде документа то, что он должен делать. А почему он должен делать именно так, лежит в основе научных исследований и методических разработок. Обучение в вузах без этого тоже невозможно, потому что это педагогическая наука, и строиться она должна только на современных научных исследованиях", — сказала замминистра.