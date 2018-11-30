Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 8 градусов мороза ожидается в Москве в пятницу, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем — небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура в городе — минус 6-8 градусов, по области — минус 5-10 градусов", — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, в пятницу в Москве будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет стабильным и составит 765 миллиметров ртутного столба.