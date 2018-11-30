Власти Липецкой области хотят отметить юбилей региона в стиле Октоберфеста

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Народными гуляниями с местной продукцией, как на Октоберфесте в Германии, планируют отметить 65-летие Липецкой области, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Октоберфест — это один из крупнейших фольклорных фестивалей в мире, который ежегодно проводится в Германии.

"На носу у нас большой праздник — 65-летие Липецкой области. В Баварии есть Октоберфест, когда из окрестных деревень жители везут свою продукцию на фестиваль. Мы хотим, чтобы жители всех районов Липецкой области приехали со своими дарами. Чтобы были музыканты и народные гулянья. Мы планируем организовать множество точек, где люди смогут повеселиться и отметить этот праздник", — сказал Артамонов.

По словам главы региона, на празднике планируется много выступлений и концертов, а также праздничная иллюминация.

Липецкой области исполнится 65 лет 6 января 2019 года.