Татьяна Навка открыла каток на Красной площади в Москве

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Каток на Красной площади открылся в четверг при большом скоплении желающих первыми выйти на лед под стенами Кремля, в рамках открытия олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пятикратный чемпион США Петр Чернышев представили публике отрывок из нового шоу "Аленький цветочек" под бурные овации Чебурашки, Старухи Шапокляк, Кота Матроскина, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году традиционную новогоднюю ярмарку, каток и елку оформили в стиле советских мультфильмов: "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Простоквашино", "Малыш и Карлсон". Гостей встречал персонал в куртках с рисунками из мультиков: Фрекен Бок, Крокодила Гены, Чебурашки.
Аниматоры в костюмах любимых героев веселили детей на ярмарке и около катка.
Старуха Шапокляк на ходулях испугала маленького мальчика, он немедленно закричал: "Мама! Шапокляк такая большая!". С высоты своего внушительного роста Шапокляк, согнувшись втрое, протянула малышу леденец — петушка на палочке. Сразу два Чебурaшки — синий и коричневый — закружили детей в хороводе. Заяц из "Ну, Погоди!" отплясывал под Boney M, фотографируясь с желающими.
На торжественном открытии катка показали фрагмент нового мюзикла на льду "Аленький цветочек", мировая премьера которого состоится во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве 25 декабря. "Аленький цветочек" — одна из любимых сказок Навки, о чем фигуристка рассказала журналистам перед выходом на лед.
После радостной сцены бала, Чудовище умирал в объятиях Красавицы под бурные аплодисменты гостей. Глава Bosco, организатор мероприятия Михаил Куснирович вручил Навке букет – композицию из белых роз и еловых веток. Навка поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав добра, любви и счастья.
После окончания официальной части всех присутствующих пригласили пройти в раздевалку за коньками.