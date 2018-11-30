Татьяна Навка открыла каток на Красной площади в Москве

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Каток на Красной площади открылся в четверг при большом скоплении желающих первыми выйти на лед под стенами Кремля, в рамках открытия олимпийская чемпионка Татьяна Навка и пятикратный чемпион США Петр Чернышев представили публике отрывок из нового шоу "Аленький цветочек" под бурные овации Чебурашки, Старухи Шапокляк, Кота Матроскина, передает корреспондент РИА Новости.

В этом году традиционную новогоднюю ярмарку, каток и елку оформили в стиле советских мультфильмов: "Ну, погоди!", "Винни-Пух", "Простоквашино", "Малыш и Карлсон". Гостей встречал персонал в куртках с рисунками из мультиков: Фрекен Бок, Крокодила Гены, Чебурашки.

Аниматоры в костюмах любимых героев веселили детей на ярмарке и около катка.

Старуха Шапокляк на ходулях испугала маленького мальчика, он немедленно закричал: "Мама! Шапокляк такая большая!". С высоты своего внушительного роста Шапокляк, согнувшись втрое, протянула малышу леденец — петушка на палочке. Сразу два Чебурaшки — синий и коричневый — закружили детей в хороводе. Заяц из "Ну, Погоди!" отплясывал под Boney M, фотографируясь с желающими.

На открытии присутствовали актеры Анастасия Заворотнюк, Константин Крюков, Юлия Пересильд, телеведущая Арина Шарапова и другие. Вместе с остальными гостями им было предложено угоститься сосисками, глинтвейном, блинами с красной икрой, бутербродами с салом в ожидании начала официального открытия.

На торжественном открытии катка показали фрагмент нового мюзикла на льду "Аленький цветочек", мировая премьера которого состоится во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве 25 декабря. "Аленький цветочек" — одна из любимых сказок Навки, о чем фигуристка рассказала журналистам перед выходом на лед.

Появлению Навки предшествовал бал гостей Чудовища. Навка в бело-черном платье с бледными розами, не аленькими, выехала на лед в окружении массовки. Навстречу ей — Чудовище (Петр Чернышев) весь в черном и в маске, напоминающей венецианскую.

После радостной сцены бала, Чудовище умирал в объятиях Красавицы под бурные аплодисменты гостей. Глава Bosco, организатор мероприятия Михаил Куснирович вручил Навке букет – композицию из белых роз и еловых веток. Навка поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом, пожелав добра, любви и счастья.

После окончания официальной части всех присутствующих пригласили пройти в раздевалку за коньками.