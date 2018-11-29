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Закулисье праздника: как Москву превращают в мировую столицу Нового года

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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНовогодняя иллюминация в Москве. Архивное фотоНовогодняя иллюминация в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Карина Камалова. Москва в этом году вновь обещает стать одной из самых атмосферных столиц мира для пребывания в новогодние и рождественские праздники, совсем скоро на столичных улицах и площадях загорятся новогодние огни и гирлянды, появятся новогодние ели и украшения. Пока же подготовка к декорированию улиц, площадей и парков идёт полным ходом, незаметно для горожан дизайнеры и монтажники кропотливо создают праздничные элементы и конструкции.

Корреспонденту РИА Новости удалось побывать на производстве одной из компаний, принимающей участие в создании новогодних декораций и арт-объектов для столицы, и заглянуть в закулисье предстоящего праздника.

Ручная работа

Фестиваль из серии Московские сезоны
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
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Главные улицы и площади Москвы на прошлый Новый год стали настоящим центром притяжения горожан и туристов. С каждым годом количество, объёмы и формы декоративных элементов вызывают все больше удивления и впечатлений. В 2017 году стиль украшения столицы к Новому году сочетал в себе итальянские и русские мотивы, в 2018 году оформление города имитировало театр — достаточно вспомнить гирлянды, свисающие в виде кулис с фасадов зданий на Театральном проезде.

Процесс создания новогодних арт-объектов может показаться не менее интересным.

Как рассказала руководитель компании по производству праздничных декораций "К-Декор" Елена Зайцева, изготовление арт-объектов состоит из нескольких этапов: сначала это обдумывание формы и цвета, создание из различных материалов, брендирование, затем украшение и декорирование. В мастерской создаётся впечатление, что оказался на съёмочной площадке сказочной кинокартины. Показывать работы журналистам начали с конца, и первое, что мы увидели, — уже готовые арт-объекты в виде берёз. Специалисты производства вносили последние "штрихи" и украшали их косами из гирлянд и снежинками. Как рассказала Зайцева, деревья станут частью большой фотозоны в виде грота. Его будут окружать изготовленные вручную большие фигуры зверей — белых медведей, оленей, зайцев и филинов. Грот разместится в Пушкинском сквере вблизи площадки "Известия Холл".

Рождественская ярмарка во Вроцлаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Гирлянды изготавливаются с применением новых технологий. Материалы, которые ранее могли использоваться только дома, теперь могут быть использованы и на улице, они защищены от влаги и ветра", — рассказала Зайцева. Тёплый цвет огней действительно создаёт ощущение домашнего уюта и напоминает знакомый всем свет бенгальских огней. Зайцева отметила, что при создании элементов специалисты как раз стремились передать такую атмосферу.

В следующей мастерской по брендированию элементов уже завершалась установка объёмных букв на одну из открыток с надписью "С Новым годом, Москва!". Буквы крепятся прочно, а выполнены они из узоров, строго соответствующих утвержденной мэрией концепции. В целом, как заметила Зайцева, дизайнеры компании стремились подчеркнуть уникальность Москвы.

"Мы подчёркиваем идентичность Москвы, если это Москва — значит это игрушки золотого и красного цветов, снежинки, похожие на звёзды. То есть идея – Москва как столица Нового года", — добавила она.

В мастерской кипит работа и наблюдается оживление, но видно, что работники подходят к делу аккуратно и тщательно, без применения грубых инструментов, выполняют работу вручную. "Все это кропотливая и ручная работа, ничего штампованного или привезённого", — отметила директор производства.

Во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Хранение объектов

Работа с большими конструкциями проходит в крупном цеху. Именно здесь изготавливаются высокие световые арки, большие ёлочные шары, здесь же готовится и основа для грота на Пушкинской.

"По бульварам, в том числе и на Тверском бульваре, мы установим арочные проходы. Золотые арки будут светиться, а рядом с ними будут стоять шары", — пояснила Зайцева. Она заметила, что одни и те же металлоконструкции на производстве компании используются многоразово и переделываются, сплавляются и оформляются в зависимости от тематики следующего праздника. Арт-объекты, например, такие, как гирлянды, фигуры Деда Мороза, в компании не утилизируют, передают в пользование другим организациям, больницам или детским домам.

Для хранения готовых, использованных, но ещё пригодных конструкций и фигур, город содержит несколько специальных складов. В один из таких корреспонденту РИА Новости также удалось заглянуть. Здесь, будто в ожидании своего часа, выстроились ряды снеговиков, стоят искусственные ели и другие арт-объекты.

Как рассказала журналистам представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Виктория Боткова, город сформировал достаточный запас декоративных конструкций, чтобы полноценно оформить город к празднику.

"Все декоративные и флаговые конструкции, праздничные иллюминации, светодиодные конструкции и элементы хранятся на специальных складских помещениях и имеют свои номера. Так как декоративные конструкции используются многократно к различным праздничным датам, к ним применяется очень бережный подход. К определенной праздничной дате конструкция перенаряжается, к ней добавляются какие-то новые элементы", — рассказала Боткова.

Когда арт-объекты попадают на склад, их обследуют на предмет различных неисправностей и недостатков. В общей сложности служебный цикл одной конструкции длится от трёх до пяти лет.

Доставка новогодней елки в Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Все эти конструкции находятся на балансе города. Всего их около 3 тысяч, новогодних — около 2 тысяч и около 200 искусственных новогодних ёлок. Это также арки, навесные элементы, гирлянды, интерактивные конструкции с экранами", — пояснила Боткова.

Можно сказать, что именно на эти склады отправляются все основные арт-объекты, которые горожане видят на городских фестивалях и праздниках — Дне города, "Московской весне A Cappella", Пасхальном фестивале и других.

"Любая конструкция состоит из крепкого металлокаркаса и обнарядки. В негодность, как правило, приходит именно обнарядка. Чаще всего это происходит из-за вандальных действий жителей, поэтому обнарядка восстанавливается или заменяется", — рассказал начальник участка по ремонту и обслуживанию объектов светового и декоративного оформления ОЭК Юрий Поздняков.

Елочные украшения на дереве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По его словам, больше всего изнашиваются установленные в зимнее время арт-объекты — из-за постоянных осадков. Также зачастую праздничные элементы страдают из-за действий вандалов, расписывающих их граффити, а кто-то забирает с собой часть гирлянд.

В скором времени жители Москвы и туристы смогут оценить проделанную работу сотен людей и зарядиться неподдельной атмосферой праздника.

Ранее сообщалось, что в основу концепции праздничного оформления улиц Москвы и новогодних площадок легли образы бенгальских огней и старинных проездных талонов. Самые первые плоды больших трудов можно будет увидеть на улицах столицы уже со 2 декабря, когда начнётся монтаж новогодних конструкций. Паттерн в виде бенгальских огней и с изображением Деда Мороза будет размещён на афишах, биллбордах и открытках. В такой же стилистике будет выполнена и сувенирная новогодняя продукция. В этом году это одноразовая посуда, чехлы для смартфонов и ёлочные шары.

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