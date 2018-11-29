Президентская елка в Кремлевском дворце пройдет 26 декабря

Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Архивное фото

Дети играют с артистами во время новогоднего представления в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президентская елка в Кремле пройдет 26 декабря, детям покажут представление "Тайны планеты Земля", сообщили в пресс-службе управления делами президента России.

"В этом году главное детское новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце будет называться "Тайна планеты Земля" — добрая сказка подготовлена режиссерами Государственного Кремлевского дворца. Спектакль посмотрят все дети, посетившие новогодние ёлки в Кремле с 24 декабря, в том числе президентскую ёлку, которая состоится 26 декабря", — сообщили в пресс-службе.

В главном новогоднем представлении 26 декабря примут участие дети из всех федеральных округов России, а также из Абхазии и Южной Осетии.

Ожидая начало представления, дети и их сопровождающие смогут посмотреть на уникальные экспонаты Музея костюма Кремлевской елки.

Сладкий подарок для посетителей Кремлевской елки по традиции оформлен в виде Троицкой башни Московского Кремля.

В управделами заверили, что на елке обеспечат безопасность, правопорядок, транспортное и медицинское обслуживание.

"Как и в предыдущие года, все дети и сопровождающие их взрослые организованно прибывают в Москву на авиационном, железнодорожном и автомобильном транспорте. Все маршруты сформированы, и выбранные рейсы будут находиться под особым контролем у Минтранса, МВД, Росгвардии, Минздрава, Роспотребнадзора и других профильных министерств и ведомств", — говорится в сообщении.

"Кремлёвский" комбинат питания подготовил праздничное меню для детей и сопровождающих их взрослых.