Кубань планирует применить финские технологии переработки мусора

КРАСНОДАР, 29 ноя — РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют использовать разработки Финляндии по созданию логистической схемы утилизации и переработки мусора, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

"Краснодарский край – туристический регион, вопросы экологической безопасности для нас в приоритете. Опыт Финляндии по работе с твердыми бытовыми отходами известен во всем мире и считается образцовым. Мы хотим использовать ваши лучшие разработки, в частности по созданию логистической схемы утилизации и переработки мусора", — заявил глава края на встрече с послом Финляндии в РФ Микко Хаутала.

Приветствуя участников делегации, губернатор отметил, что отрасль утилизации ТБО в регионе нуждается в "перезагрузке", нужны новые технологии, перерабатывающие предприятия. Пока эта ниша не заполнена.

По словам Кондратьева, чтобы закрыть вопрос с ТБО, краю необходимо построить семь межмуниципальных полигонов. Площадки для этого уже есть. "Строительство планируется вести в рамках государственно-частного партнерства. Причем, инвесторы получат ряд преференций, например предоставление земли в аренду без торгов", — уточняет ведомство.

Хаутала подтвердил, что у Финляндии были проблемы с переработкой отходов, но за относительно короткий срок вопрос был решен. "Если в начале 2000-х годов мы вывозили на свалки 61% мусора, то сейчас – только 3%. Широкое распространение получила вторичная переработка. Компании научились качественно утилизировать отходы, не нанося вреда экологии, потому что для Финляндии, так же как и для Кубани, большое значение имеет развитие туризма", – цитирует ведомство посла.

Отмечается, что представители девяти иностранных компаний предложили варианты взаимодействия по нескольким направлениям. Среди них: внедрение в крае технологий по переработке мусора и получению твердого вторичного топлива, рекультивации полигонов, производству упаковочных линий для брикетированных отходов и древесных плит. Кроме того, обсуждался проект строительства ветропарков, который поможет решить серьезный дефицит энергомощностей. Кондратьев отметил, что все предложения могут иметь практическое значение, и поручил вице-губернатору Анатолию Вороновскому детально обсудить вопросы сотрудничества с финскими компаниями.

По данным краевых властей, в 2018 году товарооборот между Финляндией и Краснодарским краем по сравнению с прошлым годом вырос более чем в два раза и превысил 73 миллиона долларов.

Другие новости региона читайте здесь >>