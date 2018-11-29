ОНФ провел первый опрос с помощью нового мобильного приложения

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт уже провел первый опрос о здоровом образе жизни с помощью мобильного приложения "Народный контроль", которое было презентовано на съезде движения в четверг, сообщает пресс-служба ОНФ.

"В ходе прохождения первого опроса пользователи отвечали на вопросы о здоровом образе жизни. По мнению респондентов, основу ЗОЖ составляет здоровое питание (83%), отказ от курения и алкоголя (80%), а также регулярная физическая активность (упражнения, спортивные игры, ходьба, велосипед) – 72%. При этом 34% респондентов заявили, что вообще не занимаются спортом, 22% тренируются один раз в неделю, еще столько же – два-три раза в неделю, и лишь 17% ведут активный образ жизни постоянно", — говорится в сообщении.

Съезд ОНФ проходил в четверг в Москве. Основной вопрос съезда — приоритеты народного контроля за исполнением майского указа президента по направлениям, которые являются наиболее значимыми и чувствительными для простых людей. По итогам съезда будут определены эффективные инструменты народного контроля за реализацией 12 национальных проектов, определенных майским указом.

Благодаря приложению "Народный контроль" каждый россиянин сможет стать активистом и экспертом ОНФ. Скачав на телефон это приложение, пользователи смогут проследить, как выполняется майский указ главы государства в регионах, как влияют на качество жизни граждан результаты 12 национальных проектов и принять непосредственное участие в этой работе.