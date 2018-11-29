Скворцова рассказала об исследовательской работе для профилактики ВИЧ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Исследовательская работа, основанная на методах генной модификации, ведется в России для профилактики ВИЧ, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health Ученые подсчитали число россиян, почти неуязвимых для ВИЧ

"У нас сейчас идет новая работа исследовательская, основанная на методах генной модификации, когда Т-клетки, полученные от ВИЧ-инфицированного, с помощью генно-модифициующих методов меняются таким образом, чтобы они становились нечувствительными к вирусу иммунодефицита человека. Такие исследования у нас продвигаются достаточно быстро… это исследование мы поддерживаем", — сказала Скворцова журналистам.