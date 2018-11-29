Рекультивацию свалки в деревне Ильбеши в Чувашии завершат к Новому году

ЧЕБОКСАРЫ, 29 ноя — РИА Новости. Работы по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в чувашской деревне Ильбеши будут завершены в декабре текущего года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства природных ресурсов и экологии республики.

Свалка твердых коммунальных отходов в деревне Ильбеши Чебоксарского района Чувашии затрагивает "экологическое благополучие" почти 16 тысяч человек. Свалку закрыли в 2015 году. По состоянию на апрель 2016 года объем размещенных отходов на свалке площадью 4,44 га составлял 68,26 тысячи кубометров.

"На свалке в летний период часто происходили возгорания, что приводило к ухудшению экологического состояния в близлежащих населенных пунктах. К тому же свалка исчерпала свой эксплуатационный ресурс, поэтому ее решено было закрыть", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что работы по формированию тела свалки и укладке щебня были завершены в ноябре. На рекультивацию свалки направлены почти 27 миллионов рублей из бюджетов разного уровня.

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