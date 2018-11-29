В Москве начали изымать автомобили такси за отсутствие отметки о техосмотре

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Таксисты в Москве могут временно лишиться автомобиля в случае непрохождения мед- и техосмотра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"Автомобиль такси могут временно изъять и отправить на спецстоянку, если в путевом листе водителя отсутствуют отметки о ежедневном медосмотре или техническом контроле автомобиля. Это делается для безопасности пассажиров, ведь плохое самочувствие водителя или неисправность в машине нередко становятся причиной ДТП", — рассказали РИА Новости в инспекции в четверг.

Как отмечают в МАДИ, такая мера позволит сократить количество аварий с участием такси и может применяться в рамках статьи 27.10 КоАП РФ.

Совместные рейды МАДИ и ГИБДД по проверке путевых листов проводятся с октября 2018 года. За такие нарушения, по данным инспекции, изъято уже 746 автомобилей такси. Машину перемещают на специализированную стоянку, где она находится до окончания проверки таксомоторной компании. Такси-компании, которая не предусмотрела соблюдение необходимых процедур, выписывается штраф до 60 тысяч рублей.