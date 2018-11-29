Госсовет Чувашии рассмотрит вопрос об учреждении знака материнской славы

ЧЕБОКСАРЫ, 29 ноя — РИА Новости. Государственный совет Чувашии — высший законодательный орган республики — в декабре рассмотрит вопрос об учреждении знака материнской славы Чувашской республики "Анне" ("анне" в переводе с чувашского — мать), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.
Он напомнил, что с инициативой учреждения награды выступил глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Знаком материнской славы будут награждаться матери, проживающие на территории республики не менее десяти лет, родившие, либо усыновившие и воспитавшие, либо воспитывающие пять и более детей.
По словам собеседника агентства, на заседании правительства Чувашии одобрены изменения в республиканский закон "О государственных наградах Чувашской Республики" и учрежден эскиз новой награды.
"Мы принимаем документ, ощущая свою ответственность перед матерями, многодетными семьями", — сказал глава республики.
В пресс-службе сообщили, что в Чувашской республике проживают порядка семисот семей, имеющих пять и более детей.
"Государственная политика Чувашии направлена на поддержку материнства и детства. На 2018 год в республиканском бюджете на эти цели заложены 8,6 миллиарда рублей — на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как результат, в регионе улучшается демографическая ситуация: за последние пять лет число многодетных семей увеличилось в полтора раза", — сказал представитель пресс-службы.