Госсовет Чувашии рассмотрит вопрос об учреждении знака материнской славы

ЧЕБОКСАРЫ, 29 ноя — РИА Новости. Государственный совет Чувашии — высший законодательный орган республики — в декабре рассмотрит вопрос об учреждении знака материнской славы Чувашской республики "Анне" ("анне" в переводе с чувашского — мать), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

Он напомнил, что с инициативой учреждения награды выступил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Знаком материнской славы будут награждаться матери, проживающие на территории республики не менее десяти лет, родившие, либо усыновившие и воспитавшие, либо воспитывающие пять и более детей.

По словам собеседника агентства, на заседании правительства Чувашии одобрены изменения в республиканский закон "О государственных наградах Чувашской Республики" и учрежден эскиз новой награды.

"Основа знака — косой крест — принятая в государственных символах республики "чувашская" восьмиконечная звезда (в геральдике — "косой крест" с восемью лучами), позволяет сохранить преемственность в наградной системе Чувашской Республики и сделать знак узнаваемым среди подобных наград других регионов. Колодка для знака — сурпан — стилизованное изображение головного убора чувашской замужней женщины — белая полоса холста с орнаментированными концами", — сказал представитель пресс-службы, отметив при этом, что эскиз согласован с Геральдическим советом при Президенте РФ.

"Мы принимаем документ, ощущая свою ответственность перед матерями, многодетными семьями", — сказал глава республики.

В пресс-службе сообщили, что в Чувашской республике проживают порядка семисот семей, имеющих пять и более детей.

"Государственная политика Чувашии направлена на поддержку материнства и детства. На 2018 год в республиканском бюджете на эти цели заложены 8,6 миллиарда рублей — на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Как результат, в регионе улучшается демографическая ситуация: за последние пять лет число многодетных семей увеличилось в полтора раза", — сказал представитель пресс-службы.

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