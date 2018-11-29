Ивановская область готова к переходу на цифровое ТВ-вещание

ИВАНОВО, 29 ноя — РИА Новости. Еще более 100 тысяч жителей Ивановской области получили доступ к цифровому телевещанию в рамках второго мультиплекса, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"В Заволжском районе Ивановской области введена в эксплуатацию станция цифрового телевидения, позволяющая принимать 10 телевизионных каналов второго мультиплекса. Еще порядка 116 тысяч человек получили доступ к бесплатному, качественному телевещанию в цифровом формате", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время в Ивановской области полностью построена и работает сеть цифрового эфирного телевидения первого мультиплекса, транслирующая 10 общероссийских общедоступных телеканалов в цифровом качестве. Телеканалы второго мультиплекса до сегодняшнего дня транслировали две станции в Иванове и Родниках. Станция в селе Придорожный Заволжского района стала третьей по счету в регионе и первой в сельской местности, обеспечивающей прием еще 10 каналов в цифровом качестве.

На сегодняшний день полностью завершено техническое оснащение всех 14 станций для обеспечения цифрового вещания на территории Ивановской области. "Регион полностью готов к переходу на цифровое вещание. Все жители Ивановской области смогут смотреть 20 общероссийских обязательных, общедоступных телеканалов в цифровом качестве с 1 января 2019 года", — процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Ивановской области Людмилу Дмитриеву.

В пресс-службе добавили, что отключение аналогового сигнала будет проходить поэтапно, начиная с февраля 2019 года. Работы по организации цифрового телевизионного вещания на территории Ивановской области проводятся в соответствии с ФЦП "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы".

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