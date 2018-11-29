Гурьев вручил Кубок чемпиона мира по шахматам норвежцу Карлсену

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрей Г. Гурьев вручил норвежскому гроссмейстеру Магнусу Карлсену кубок чемпиона мира по шахматам, сообщает пресс-служба холдинга, выступившего партнером уже третьего матча за звание Чемпиона мира по шахматам.

Действующий чемпион мира Карлсен в титульном матче в Лондоне, который проходил 9-28 ноября обыграл на тай-брейке в рапиде американца Каруану и сохранил звание сильнейшего шахматиста планеты еще на два года. Основная часть матча из 12 партий в классические шахматы не определила сильнейшего. Все встречи завершились вничью, результат противостояния был равным — 6-6. Судьба чемпионского звания определялась в дополнительных встречах в быстрые шахматы. Регламент каждого поединка — 25 минут на партию с добавлением соперникам 10 секунд за каждый сделанный ход. Карлсен досрочно выиграл дополнительный отрезок со счетом 3-0 и защитил чемпионское звание.

"Несмотря на рекордное число ничьих, матч был один из самых интересных в истории шахмат — между двумя равными и талантливыми молодыми гроссмейстерами. Уверен, что сотни миллионов людей со всего мира, которые следили за этим матчем и увлекательнейшим чемпионским циклом 2017-2018 гг. в целом, будут с еще большим интересом вовлечены в шахматную орбиту", — сказал Гурьев на церемонии вручения награды.