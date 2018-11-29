Роскомнадзор ограничил доступ к пиратским копиям "Тайны дома с часами"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Роскомнадзор на основании судебных решений ограничил доступ к нелегальным копиям фильма "Тайна дома с часами", сообщает ведомство.

"На основании решений Мосгорсуда и заявлений правообладателей мы принимаем предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав фильма "Тайна дома с часами". На сегодняшний день уведомления с требованием удалить пиратские копии отправлены 126 сайтам", — говорится в сообщении.

После уведомления 113 ресурсов удалили пиратские копии, к 6 сайтам ведомство ограничивает доступ, еще от 7 ожидает удаления фильма.

"Тайна дома с часами" — это фэнтези c Кейт Бланшетт и Джеком Блэком в главных ролях, премьера в РФ состоялась 27 сентября.